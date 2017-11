Kuorot ja Laaksonen lavalla sunnuntaina

Mäntyharjulla on sunnuntaina tarjolla komeita laulutulkintoja paikallisella kuorolaululla ryyditettynä, kun Petri Laaksonen saapuu konsertoimaan kulttuurisaliin. Laaksonen esiintyy konsertissa Naiskuoro Pionin ja Laulu-Seppojen kanssa.

Laaksonen esiintyi paikkakunnalla viimeksi kuusi vuotta sitten juuri Pionien säestämänä.

Petri Laaksonen on konsertoinut ahkerasti kuluvana vuonna ympäri Suomea. Hän on kirjoittanut satoja iskelmiä, suosittuja joululauluja, hengellistä musiikkia ja säveltänyt klassikkorunoihin mieleenpainuvia melodioita. Konsertissa Laaksonen esittää hittejään vuosien varrelta, mutta myös uudempaa tuotantoaan. Luvassa on vahvoja tulkintoja mm. seuraavista kappaleista: Jean, Sata salamaa, Täällä pohjan tähden alla ja Talven syliin.

Konsertti poikkeaa muista Petri Laaksosen Täällä pohjan tähden alla – Suomi100-juhlakonserteista siinä, että konsertissa kuullaan muutakin musiikkia kuin Petri Laaksosen omaa tuotantoa. Pionin oma kappale Mieli tyhjentyy on samalla teoksen kantaesitys. Sanat kappaleeseen on tehnyt Lasse Wikman, sävelen Petri Somer ja sovituksen Juha Heikkilä. Samojen herrojen kynästä on peräisin myös Pionin toinen oma kappale, Oven avaan hiljaisuuteen, joka tunnetaan myös Janne Raappanan esittämänä.

Laulu-Sepot esittävät Laulu Kotiseudulle, joka on Viljo Pennasen ja Pertti Puhakan käsialaa. Kuorot ovat harjoitelleet ohjelmistoaan Mäntyharjun kansalaisopiston alaisuudessa.