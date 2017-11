Tilallisten tuki teki pitkän päivätyön

Maatalouslomittajan työ ei katso kelloa, tietää Mäntyharjulla pitkän päivätyön tehnyt lomittaja Hannu Kokkonen.

– Kerran tuli puhelu keskellä yötä Ahvenistosta. Lehmän pää oli jumittunut parressa kiinni, eikä emäntä saanut eläintä irti, muisteli Kokkonen viime viikolla, kun kunnantalolla kahviteltiin miehen eläköitymisen kunniaksi.

Lehmä saatiin irti kiipelistään. Onnellisesti päättyi sekin tarina, jossa eräs toinen lehmä toisaalla oli juuttunut selälleen juoma-altaaseen. Kokkosen 34:een vuoteen maatiloilla mahtui yhtä sun toista kommellusta.

Paitsi eläinten apuna, Kokkonen on ollut korvaamaton apu tilojen emännille ja isännille. Lomittajien ansiosta maatalousyritysten toiminta on ollut turvattua yrittäjien vuosilomien aikana.

Shellin huoltoasemalle kantautui 1980-luvun alussa tietoa, että maatalouslomittajista on kova pula. Tuolloin lomituksen järjestäminen oli kunnan vastuulla, joten kunnan oli järjestettävä alalle pikakoulutusta.

Kolmen kuukauden kurssille lähti myös huoltoasemalla työskennellyt Hannu Kokkonen. Hän jäi eläkkeelle Mäntyharjulla pisimmän päivätyön tehneenä lomittajana.

– Ihan puskasta aloitin. Perehdyttäminen työhön jatkui tiloilla, hän kertoo.

Lue lisää torstain 30. marraskuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä