Grafiitin etsintä ei ala lähiaikoina Pertunmaalla – kaivosyhtiö keskittyy Heinävedelle

Pertunmaalle kaavailtu grafiitinetsintä lykkääntyy tuleville vuosille. Etsinnästä on kiinnostunut Naantalissa toimipaikkaa pitävä Oy Fennoscandian Resources Ab, joka on tytäryhtiö brittiläiselle Beowulf Mining Plc:lle.

Fennoscandian Resourcesin grafiittihankkeita vetävä Rasmus Blomqvist kertoo, että yhtiö keskittyy tällä hetkellä Heinävedellä sijaitsevan esiintymän kartoittamiseen.

– Pertunmaan osalta meillä ei ole olemassa tällä hetkellä suunnitelmia. Teemme Pertunmaalla maastokartoituksia aikaisintaan ensi kesänä, Blomqvist sanoo.

Malminetsintälupa-alue sijaitsee Viitostien tuntumassa Piippumäen tilalla lähellä Koirakiveen vievää risteystä.

Yhtiö on tehnyt yhteistyössä Åbo Akademin geologian laitoksen kanssa maasto- ja laboratoriotutkimuksia, jotka osoittavat alueelta löytyvän sekä hyvänlaatuista että karkearakeista grafiittia. Aikaisemmin alueella on louhittu grafiittia noin 600 tonnia.

Suomessa ei ole tällä hetkellä toimivia grafiittikaivoksia, mutta esiintymiä tutkitaan Pertunmaan lisäksi Heinävedellä, Kiihtelysvaarassa, Kolarissa ja Leppävirralla.

Ylitarkastaja Heikki Puhakka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta muistuttaa, että Pertunmaalla voimassa oleva malminetsintälupa ei tarkoita vielä kaivoksen tuloa.

– Malminetsintäluvan tarkoituksena on tutkia, onko alueella taloudellista potentiaalia kaivoksen perustamiselle. Lupa on voimassa maksimissaan 15 vuotta ja luvan haltija on etuoikeutettu hakemaan alueelle kaivoslupaa.

Grafiittia on käytetty vanhastaan metalliteollisuudessa, voiteluaineiden tuotannossa ja lyijykynien valmistuksessa. Nykyisin sitä käytetään myös esimerkiksi erilaisissa pinnoitteissa, akuissa ja paristoissa.