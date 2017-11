Tiia Lahti on Pertunmaan vuoden kuntoilija: ”Liikkumisen pitää olla mukavaa”

Tiia Lahti on valittu Pertunmaalla vuoden 2017 kuntoilijaksi.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan perustelut valinnalle ovat Lahden harrastama ympärivuotinen kuntoilu, osallistuminen kuntotapahtumiin sekä henkilökohtaisen kunnon hoitaminen.

Lahti vetää toiminimellä ryhmäliikuntaa pertunmaalaisille kahdesti viikossa. Lisäksi hän lenkkeilee pitkiä matkoja päivittäin, käy talviaikaan kuntosalilla ja on tauon jälkeen palannut ratsastuksen pariin.

Liikkumista siivittää usein kaveriporukka, joka kiertää kursseilla ja erilaisilla liikuntatunneilla myös Pertunmaan ulkopuolella. Naiset osallistuvat kerran vuodessa yhdelle pidemmälle juoksumatkalle, ja ensi vuonna heistä ainakin Lahti aikoo lähteä 30 kilometrin mittaiselle Pikku-Karhun kierrokselle.

– En ikinä liiku, jos tuntuu pahalta. Pitää olla mukavaa. Se on tärkeintä, sanoo Lahti.

Lahti kukitettiin Pertunmaan kunnantalolla tänään keskiviikkona.

Samassa tilaisuudessa sai kannustuspalkinnon Pertunmaan Ponnistajien tytöistä koostuva salibandyjoukkue.