Mäntyharjulaistytöt juhlivat itsenäisyyspäivää Helsingin Säätytalolla – Juha Sipilä on illan isäntä

Suomen itsenäisyyspäivä jää tänä vuonna varmasti Sofia Salmen mieleen, eikä pelkästään siksi, että Suomi täyttää pyöreät sata vuotta.

Sofia on saanut valtioneuvostolta kutsun saapua ensi keskiviikoksi Säätytalolle, Suomen lasten omaan itsenäisyysjuhlaan. Sinne matkustaa Mäntyharjulta myös toinen kutsun saanut, Sara Mikkanen.

Kaikista maan kunnista on kutsuttu juhliin kaksi 10-vuotiasta. Pertunmaalta lähdössä ovat Venla Myllylä sekä Kukka Lehtinen.

– Kiva, että kutsu osui Toivolan koululle, joka on keskellä metsää ja täyttää tänä vuonna 120 vuotta, iloitsee Toivolassa koulua käyvä Sara.

Illan isäntä, pääministeri Juha Sipilä kättelee alkajaisiksi kaikki yli 500 vierastaan, minkä jälkeen aikaa voi viettää herkutellen tai ohjelman parissa Säätytalon saleissa.

Juhlan järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lapsiasiavaltuutettu ja valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -organisaatio.

Lapset saavat myös antaa onnittelukorttinsa itsenäiselle Suomelle. Esimerkiksi Toivolan koululta kukin 3.-5. luokan oppilaasta on kirjoittanut korttiin yhden lauseen kotimaastaan.

