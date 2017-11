Olutpanimo Nilkko on Mäntyharjun vuoden yritys – palkinto ensimmäistä kertaa nuorelle yritykselle

Mäntyharjulainen pienpanimo Nilkko Brewing on valittu paikkakunnan vuoden yritykseksi. Mäntyharjun yrittäjät ry luovutti vuosittaisen tunnustuksensa ensimmäistä kertaa uudelle yritykselle.

Yrittäjäjärjestön puheenjohtaja Jani Paasonen perustelee palkitsemista panimoyrittäjien ennakkoluulottomalla asenteella ja poikkeuksellisen hyvällä markkinoinnilla.

Paasosen mielestä Nilkko on jo lyhyen historiansa aikana onnistunut viemään Mäntyharjua positiiviisella tavalla ihmisten tietoisuuteen.

– Panimo on osallistunut alusta asti ahkerasti erilaisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Paikkakunnalla on paljon uusia yrityksiä, mutta Nilkon markkinointiote kertoo positiivisella tavalla heidän tekemisen meiningistä.

Nilkon osakkaat ottavat vuoden yrityksen tittelin vastaan nöyrin mielin. Ainoana täysipäiväisenä panimolla työskentelevä Iiro Heikkilä sanoo, että tunnustus tuntuu erityisen hyvältä, sillä edellisten vuosien palkitut ovat olleet pitkän uran tehneitä yrittäjiä.

Heikkilä omistaa panimon yhdessä kahden muun osakkaan, Antti Väisäsen ja Tuomas Toivosen kanssa

– On todella otettu olo, sillä tämä on iso kunnianosoitus, Heikkilä tiivistää.

