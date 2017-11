Oikaisu: Pertunmaalla avataan joulukausi lauantaina

Toisin kuin 30. marraskuuta Pitäjänuutisissa kerrotaan, Pertunmaalla joulua avataan lauantaina ensin Kuortissa ja myöhemmin iltapäivällä Kirkonkylällä Torinrannassa.

Pitäjänuutisissa kirjoitettiin virheellisesti sivulla 18, että tapahtumat olisivat huomenna perjantaina.

Kuortissa tapahtumapaikkana ovat koulu ja Puoti. Koululla myyjäiset ja kirppis alkaa kello 11. Joulupukki vierailee paikalla kello 12-12.45. Tarjolla on glögiä ja puffetti.

Puodissa tapahtuma alkaa jo kello 10 ja joulupukki on paikalla kello 13-13.45. Sekä koululla että Puodissa joulunavaustapahtuma kestää kello 15:een.

Tapahtuman järjstävät Kuortin kyläyhdistys ja Puoti.

Kirkonkylällä päästään vauhtiin kello 14.30. Ohjelmassa on muun muassa Pertunmaan Vuoden Yrittäjä -palkinnon luovutus.

Torinrannassa on tarjolla joulupuuroa, pipareita ja glögiä. Tutustua voi joulupukin kotaan ja voipa halutessaan laulaa joulukaraokea.

Ja toki mukana on myös Pitäjänuutisten kinkkuarvonta ja jouluvalotkin saadaan syttymään.

Tilaisuuden järjestäjinä ovat Pertunmaan Yrittäjät, 4H, Pertunmaan Partiolaiset, Pertunmaan Martat, Pitäjänuutiset ja Pertunmaan kunta.