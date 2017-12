Tiernapojat uutta Mäntyharjun joulunavauksessa

Mäntyharjun joulunavaustapahtumaa vietetään tänään perjantaina perinteisin menoin. Uutta ovat Mäntyharjun jouluavauksessa harvemmin nähdyt tiernapojat.

Illanvietto alkaa kello 16 joulutorilla, missä koululuokat ja järjestöt myyvät tuotteitaan ja järjestävät arpajaisia.

Jonottamaan kansa pääsee kello 17, jolloin alkaa puurotarjoilu. Siitä vastaavat tänä vuonna palokuntanaiset.

Kunnan tervehdyksen vuoro on kello 17.30 ja puoli tuntia myöhemmin vuoden yritys saa palkintonsa. Ilta päättyy kello 18.30 arvontoihin, joiden joukossa on tietysti Pitäjänuutisten kahden 50 euron lahjakortin eli kinkkuarvan arvonta.

Jouluavajaisissa on mukana luonnollisesti joulupukki, mutta viime vuoden tapaan ilotulitusta ei nytkään nähdä.

