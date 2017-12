Keräilyharrastus kannattaa – Mäntyharjulla tarjolla ilmaista asiantuntija-apua

Mäntyharjun Postimerkkikerho on aloittanut uuden palvelun kaikille keräilyharrastuksesta kiinnostuneille: Kerho tarjoaa ilmaisia asiantuntija-arviointeja Reissukirppiksellä.

Kerholaisten keskuudesta löytyy vahvaa tietämystä muun muassa postimerkeistä, mutta tarvittaessa paikalle pyydetään muidenkin keräilykohteiden asiantuntijoita.

Asiantuntijan saa paikalle pyydettäessä. Yhteyttä voi ottaa Postimerkkikerhon Pekka Sipilään (vas.) tai jättää pyynnön kirppiksen myyjälle.

Kerhon jäsenistä Ilkka Ahvenainen muistuttaa, että esimerkiksi vanhat postikortit ovat nousseet postimerkkien asemaan keräilyaarteina, ja että keräily on oiva avain historian tuntemukseen.

Uusille harrastajille on arviointipäivinä saatavilla neuvoja ja tukea keräilyn maailmaan.