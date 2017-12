Mäntyharju haluaa paloaseman vihdoin rakenteille – ratkaisu löytyi leasing-rahoituksesta

Mäntyharju investoi ensi vuonna 2,7 miljoonan euron edestä. Suurimmat menokohteet ovat paloaseman uusiminen 1,5 miljoonalla ja keskuskeittiö-ruokalan saneeraus 1,15 miljoonalla eurolla.

Rahoittamisen työkaluna kunta aikoo käyttää ensimmäistä kertaa leasing-rahoitusta. Paloaseman rakentamiseksi kunta maksaisi rahoitusyhtiölle korkoon sidottua vuosimaksua, ja kiinteistö on yhtiön omistuksessa sopimuskauden ajan.

– Jos leasing-rahoitus otetaan esimerkiksi 20 vuodelle, kiinteistö on tuon ajan rahoitusyhtiön taseessa eivätkä poistot rasita kunnan tasetta. Samalla vuotuiset kustannukset kunnalle tiedetään tarkkaan, selventää talous- ja hallintojohtaja Tuomo Penttinen.

Paloasemaa esitettiin peruskorjattavaksi ensimmäisen kerran jo vuonna 2013.

Saneeraukseen on haettu palosuojelurahastolta avustusta useaan otteeseen, mutta hakemukset on hylätty. Sittemmin rahaston säännöt ovat muuttuneet kalustohankintoja tukevaan suuntaan, joten avustuksen saamista rakentamiseen on kunnassa pidetty epätodennäköisenä. Syksyllä 2014 kunnanhallitus halusi peruskorjauksen sijasta tutkia uudisrakentamisen vaihtoehdon, ja vielä samana syksynä laadittiin suunnitelma rakentamisesta.

Uusi paloasema sijoittuisi vastapäätä nykyistä, Koivutien toiselle puolelle, kunnan omistamalle maalle. Maa-alueesta pysäköintipaikaksi neuvotellaan seurakunnan kanssa.

