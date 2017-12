Mäntyharju saa uuden joulutapahtuman – esikuva on Berliinin joulumarkkinat

Vanhan ajan joulutunnelmaa, markkinameininkiä ja tekemistä myös lapsille. Näistä tarpeista syntyy Mäntyharjussa 10. joulukuuta järjestettävä uusi joulumarkkinatapahtuma. Majoitusliike Villa Auroran pihapiiriin on tulossa erityisesti paikallisia ruoka- ja lahjatavarayrittäjiä. Nähtävää on myös lapsille, sillä joulupukin lisäksi pihalla voi ihastella alpakoita ja lampaita. Tapahtuma alkaa kello 11 ja kestää iltapäivään saakka.

– Tavoitteenamme on tarjota ihmisille laadukas joulutapahtuma Berliinin joulumarkkinoiden hengessä, kertoo yrittäjä Juha Poraharju tapahtumaa järjestävästä Yhdessä Tekijät ry:stä.

Järjestäjien visioissa tämän vuoden tapahtuma on vasta alkua. Tulevina vuosina markkinatapahtuma halutaan levittää majoitusliikkeen lähiympäristöön. Naapuritonteilla sijaitsee useita 1800-luvulla rakennettuja rakennuksia, jotka loisivat järjestäjien mukaan tapahtumalle ainutlaatuisen tunnelman.

