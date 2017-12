Toivoset ovat Vuoden 2017 yrittäjiä – Pertunmaalaiselle palville kunniaa

Pertunmaan Vuoden 2017 yritys on Toivoset Oy. Jouko ja Raili Toivosen perheyritys on savustanut lihaa vuodesta 1989.

Aluksi Hartolantien varrella sijaitsevalla tilalla viljeltiin perinteisesti peltoja ja kasvatettiin karjaa. Sittemmin Toivoset erikoistuivat savustamiseen, jota varten pihapiiriin on rakennettu uudenaikainen savustamo. Raaka-aineet tuotteisiin hankitaan lähiseudulta.

Toivosen lihansavustamo sijoittui vuonna 1997 Pienimuotoisen jalostuksen parhaat -projektissa kuuden parhaan joukkoon. Maakuntien parhaat-palkinnon savustamo sai 1995.