Pertunmaa hakee minimioppilasmääriä – 25 halutaan nyt valtuuston päätökseksi

Pertunmaalla halutaan voimaan päätös koulujen oppilaiden vähimmäismäärästä.

Sivistystoimenjohtaja Sari Mäkeläinen esittää oppilasmääräksi vähintään 25 oppilasta. Jos luottamushenkilöt hyväksyvät esityksen, se merkitsisi Kuortin koululle jatkoaikaa lukuvuoteen 2021-2020.

Kuortissa on nyt 22 oppilasta luokilla 1-6. Oppilasmäärään lasketaan mukaan myös esikoululaiset, ja heitä käy Kuortin koulupiirin alueelta kirkonkylän yhtenäiskoululla kuusi.

Oppilasennuste, esikoululaiset mukaan lukien, on lukuvuodelle 2018-2019 yhteensä 27 oppilasta, samoin lukuvuodelle 2019-2020.

Syksyllä 2021 Kuortin koulupiirissä aloittaisi tämän hetkisten tietojen mukaan enää 24 oppilasta.

Kuortin koulun lakkauttamisesta ei ole päätetty, vaikka sivistys- ja hyvinvointilautakunta on valmistellut ensi vuoden talousarvionsa siltä pohjalta, että Kuortin koulu lakkautetaan.

Pertunmaan sivistyslautakunta keskusteli koulujen minimioppilasmäärästä jo syksyllä 2014. Tuolloin rajaksi katsottiin 25 oppilasta, mutta asia ei koskaan edennyt ylempiin luottamuselimiin päätettäväksi.

Sivistystoimenjohtajan mukaan asiasta tarvitaan nyt periaatepäätös, sillä minimioppilasmäärän päättäminen selkeyttäisi koulujen toimintaa ja toiminnan suunnittelua.