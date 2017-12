Katso tästä Mäntyharjun runsas itsenäisyyspäivän tapahtumatarjonta – menoa riittää kaikenikäisille

Itsenäisyyspäivää vietetään Mäntyharjulla näyttävästi kahden päivän ajan. Juhlinta alkaa koulujen osalta tiistaina 5. päivä Kisalan itsenäisyysjuhlissa. Aamun ja iltapäivän juhlatilaisuudet huipentaa muun muassa Uuden Musiikin Kilpailusta tuttu My First Band. Koulujen juhlissa Kisalan salkoihin nostetaan Suomen liput, jotka liehuvat poikkeuksellisesti tiistain ja keskiviikkoisen itsenäisyyspäivän ajan. Lue juttu liputuksesta tästä linkistä.

Kirjastolla itsenäisyyspäivää juhlistetaan tiistaina etkojen merkeissä. Kello 13-14 asiakkaat vinkkaavat kirjoja ja kello 15 luvassa on lauluesityksiä. Lisäksi ohjelmassa on myös tietovisa sekä kahvia ja pullaa. Näytteillä on yhtenäiskoulun eskarien Seitsemän veljestä lukkarin opissa -teos.

Mäntyharjun partiolaiset laskevat tiistaina sankarihaudoille talkootöin tehdyt 320 havukranssia. Seppeleenlasku tapahtuu partiolaisten soihtukulkueen ja lupauksenantotilaisuuden jälkeen noin kello 19. Jos sää on tuulinen ja märkä, kynttilöiden sytytys tapahtuu itsenäisyyspäivän aamuna kello 7. Lue juttu havukransseista tästä ja tästä linkistä.

Itsenäisyyspäivän ohjelma alkaa lipunnostolla Veteraanipuistossa kello 9. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestetään Mäntyharjun kirkossa kello 10 alkaen. Itsenäisyyspäivän juhlakahvit ovat tarjolla Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa kello 11-12.45.

Mäntyharjun varsinainen Suomi 100-pääjuhla järjestetään Kisalasssa kello 13 alkaen, Juhlan aloittaa suuri kuoro, jossa on laulajia Laulu-Sepoista, naiskuoro Pionista, lauluyhtye Noonista sekä Mäntyharjun lukion kuorosta. Tämän jälkeen on kunnan tervehdyksen ja juhlapuheen vuoro. Juhlapuheen pitää oikeusministeri Antti Häkkänen.

Mäntyharjun juhlinta ei lopu varsinaiseen itsenäisyyspäivään, vaan maanantaina 11. joulukuuta kello 17-20 järjestetään Suomi100-valojatkot, jonka tarkoitus on herättää uusia ajatuksia omasta elinympäristöstämme. Tapahtumassa valaistaan kohteita Rantapuiston alueella. Lue juttu aiheesta tästä linkistä.

