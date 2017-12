Mäntyharju hakee markkinointipäällikköä – Olli Marjalaakso siirtyy yritysmaailmaan

Mäntyharjun kunnan omistama elinkeinoyhtiö Mäsek Oy hakee uutta markkinointipäällikköä. Nykyinen markkinointipäällikkö Olli Marjalaakso siirtyy OiOi Collective Oy:n myynti- ja markkinointijohtajaksi maaliskuussa 2018.

Markkinointipäällikkö vastaa kuntamarkkinoinnin kokonaisuuden pitkäjänteisestä suunnittelusta ja kehittämisestä. Markkinointipäällikkö toimii myös vapaa-ajan asutuksen ja matkailun käytännönläheisenä kehittäjänä.

– Silloin, kun Ollin rekrytointi tehtiin, niin haluttiin kokeilevaa ja uutta otetta Mäntyharjun markkinointiin ja kehittämistyöhön. Siinä olemme mielestäni onnistuneet. Olisin toivonut, että Olli olisi työskennellyt meillä pidempäänkin, kommentoi kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

– Aika Mäntyharjun ja mäntyharjulaisten palveluksessa on antanut laajan ja antoisan työkentän. Mäntyharju todella on luonnonkaunis kulttuurikunta, jolla on kehittymisen edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen. Mäntyharjulla on hyvä maine, korostaa Marjalaakso.

Hakuaika alkaa maanantaina 11.12.2017 ja kestää vuoden loppuun asti.