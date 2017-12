Itsenäisyyspäivän vietto alkoi juhlavasti Mäntyharjussa – katso kuvagalleria

Mäntyharjun itsenäisyyspäivän vietto alkoi poutaisessa säässä Veteraanipuistossa aamuyhdeksältä. Juhlallisuudet jatkuivat kirkossa jumalanpalveluksella ja sankarihautojen kunnianosoituksilla. Kuvat on ottanut Markku Sohlman.

Juhlallisuudet jatkuvat Kisalassa kello 13 alkaen, jolloin on vuorossa Mäntyharjun varsinainen Suomi 100-pääjuhla. Juhlan aloittaa suuri kuoro, jossa on laulajia Laulu-Sepoista, naiskuoro Pionista, lauluyhtye Noonista sekä Mäntyharjun lukion kuorosta. Tämän jälkeen on kunnan tervehdyksen ja juhlapuheen vuoro. Juhlapuheen pitää oikeusministeri Antti Häkkänen.

