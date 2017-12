Kiepin saha aikoo tuplata tuotantonsa: Tavoitteena 130 000 kuutiota mäntysahatavaraa

Mäntyharjulaisen Kiepin sahan siirtyminen israelilaisomistukseen on poikimassa paikkakunnalle isot investoinnit.

Sahanjohtaja Olli Turunen kertoo, että mäntysahan lähitulevaisuuden tavoitteena on tuotantomäärän tuplaaminen 130 000 kuutioon vuodessa.

Tällä hetkellä yhtiön vuosituotanto on noin 65 000 kuutiota vuodessa.

– Kapasiteetin nosto tarkoittaa, että uusi omistaja uskoo sahan tulevaisuuteen. Maakunnassa on puhuttu mäntytukin puuttuvasta jalostuskapasiteetista ja nyt sitä on tulossa, Turunen kertoo.

Turunen kertoo, että tuotantomäärän lisäys on tarkoitus toteuttaa uusimalla sahan nykyistä laitekantaa.

Tehdaspäällikkö Timo Koljonen ja sahanjohtaja Olli Turunen esittelevät maailmalle lähtevää sahatavaraa. Kiepin tuotannosta yli 90 prosenttia päätyy ulkomaille.

Tuotantomäärän kasvattaminen ei tarkoita merkittäviä työpaikkalisäyksiä saha-alueen sisäpuolelle. Tehdaspäällikkö Timo Koljonen kuitenkin muistuttaa, että investoinnit tuovat lisätöitä koko Mäntyharjun lähiseudulle.

Investoinnit vaikuttavat suoraan metsänomistajiin sekä metsäkone- ja kuljetusyrityksiin. Kiepin mäntytukeista lähes kaikki tulevat Mäntyharjun ja sen lähikuntien alueelta.

– Mäntyharjusta löytyy hyvää osaamista myös alihankinnasta ja kunnossapidosta ja aiomme hyödyntää tätä osaamista tulevaisuudessa yhä enemmän, Koljonen lupaa.



