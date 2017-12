Työtä, työtä ja työtä

Kuluvan vuoden loppu toi mukanaan erityisen positiivisia yritysuutisia. Mäntyharjun Kiepin sahalla on luvassa mittavat investoinnit. Uusi israelilaisomistaja aikoo tuplata sahan tuotantomäärän. Se on hieno juttu paitsi sahan työntekijöille, myös koko Mäntyharjun lähiseudulle.

Saha tarvitsee tulevaisuudessa lähialueelta tuplasti enemmän mäntytukkeja ja tämä tuo lisää töitä paikallisille metsäkone- ja kuljetusyrittäjille. Uusi omistaja vaikuttaa siis luottavan vahvasti Mäntyharjulta tulevan sahatavaran laatuun. Samalla sahan kotipaikka siirtyy Mikkelistä Mäntyharjuun.

Paikallinen metsäväki on toivonut mäntytukkiin keskittyvää sahaa erityisesti maakunnan itälaidalle. Osa mäntytavarasta päätyy tällä hetkellä jatkojalostettavaksi naapurimaakuntiin Hankasalmelle ja Lappeenrantaan.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto on arvioinut, että maakunnassa on olemassa puolen miljoonan kuution lisäämismahdollisuus juuri mäntytukin osalta. Kiepin investointi iskee juuri tähän saumaan.

Iloisia uutisia kuuluu myös Pertunmaalta. Kuortissa toimiva muoviteollisuusyritys Plastep on ottamassa ison askeleen uusille markkinoille Palaset-tuotemerkin hankkimisen myötä.

Kauppa tarkoittaa käytännössä, että tunnettujen Palaset-muovituotteiden valmistus siirtyy Helsingistä Kuorttiin. Se poikii lisätöitä Pertunmaalle.

Plastepin kauppa on ainutlaatuinen koko Etelä-Savon mittakaavassa. Maltillisella tekemisellä rakennettu yritys on ottamassa rohkeasti isoa askelta eteenpäin. Juuri tällaisia uutisia kaivattiinkin juhlavuoden päätteeksi.

lasse.laitinen@pitajanuutiset.fi