Mäntyharjun Rantapuisto uudessa valossa – itsenäisyyspäivän jatkot sai väen liikkeelle

Pilvinen joulukuun ilta on pimeistä pimein – ja juuri siksi kiinnostava työmaa valaistussuunnittelijalle.

Mäntyharjulaiset lähtivät maanantai-iltana sankoin joukoin katsomaan, kuinka rantapuisto sai erilaisilla valoilla uuden ilmeen.

Puisto oli mieluisa kohde mikkeliläiselle Valosilmä Oy:n joukkueelle.

– Puita on aina kiva valaista, kun syntyy sellainen talvimetsätunnelma. Valitsimme puihin Suomen luonnosta sinisiä ja vihreitä sävyjä, kertoi valaistussuunnittelija Elisa Hillgen.

Puiden vastapainona metallisen järeä, entinen Hallan saha hehkui vaaleanpunaista hohdetta.

Loppuunsa kääntyvä Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on tuonut paljon töitä Valosilmän joukkueelle. Mäntyharjulle heidän oli alunperin tarkoitus rakentaa itsenäisyyspäivän ”etkojen” juhlavalaistus, mutta aikataulusyistä päädyttiinkin jatkoihin.

