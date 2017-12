Bar Nosteen tauko jäi lyhyeksi – Lausakset tulivat palvelemaan asiakkaita

Kovin pitkäksi ei venähtänyt mäntyharjulaisen ravintola Bar Nosteen hiljaiselo omistajanvaihdoksen yhteydessä. Reilun viikon taon jälkeen Pekka ja Kristiina Lausas saivat homman jälleen toimimaan.

Melkoista haipakkaa tosin marraskuu ja joulukuun alku mikkeliläispariskunnalle olivat.

– Tiukalla aikataululla mentiin. Uusyrityskeskus, TE-palvelut, rahoittajat, Avi… mutta joka paikassa vastaanotto oli tosi positiivinen ja kuukaudessa saatiin koko prosessi lupineen läpi, kiittelee Pekka.

Idea omasta paikasta on Lausaksilla kytenyt jonkin aikaa. Vireillä oli jo bed and breakfast -tyylinen hanke, mutta se kaatui. Bar Nosteen he löysivät lehtijutun perusteella.

– Otimme yhteyttä Sammalkorven Rikuun ja kävimme paikanpäällä. Totesimme, että kivannäköinen paikka ja siitä se sitten lähti, kertoo Pekka.

Pieksämäeltä kotoisin oleva Pekka ja Helsingistä lähtöisin oleva Kristiina ovat ravintola-alan ammattilaisia. Kristiina oli viimeksi Ristiinassa Pökkäri-pubissa ja Pekka puumalalaisen Sahanlahden krouvin ravintolapuolella.

Oman pubi-baarin lähtökohdaksi he ovat ottaneet asiakaspalvelun.

– Se tulee olemaan iso asia, meidän tehtävä on olla läsnä ja palvella asiakkaita. Pyrimme tulemaan tutuiksi ja kuuntelemaan asiakkaiden toiveita. Ihan kaikkea ei tietenkään voi toteuttaa, mutta aina voi ehdotuksia antaa.

Noste tulee jatkossakin järjestämään bändi-iltoja, karaokea ja uusi pokeripöytäkin on haussa.

– Ostettuna palveluna on tarkoitus järjestää tietovisoja, mitkä ovat olleet muualla aika suosittuja, sanoo Kristiina.

Myös pubiruoka tekee jossain vaiheessa paluun.

