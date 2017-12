MÃ¤ntyharjulainen Jannu LÃ¶yskÃ¤ kisaa Voice of Finlandissa

Mäntyharjulainen muusikko Jan-Erik ”Jannu” Löyskä, 22, on mukana 5. tammikuuta alkavassa Voice of Finland –kilpailussa. Nelosen laulukilpailussa Löyskä tavoittelee paikkaa jatkossa reilun 90 muun kisaajan kanssa.

Löyskä on Mäntyharjulla ollut musiikin saralla monessa mukana. Useamman instrumentin taitaja on vaikuttanut paikallisissa bändeissä ja sittemmin musiikkipiireissä laajemminkin.

Musiikki on Löyskälle tullut jo verenperintönä, hänen isänsä Pertti kiersi aikanaan tanssilavoja taiteilijanimellä Pepe Aminoff.

Voice of Finland on edennyt jo seitsemännelle kaudelleen. Kisan kautta julkisuuteen on päätynyt muun muassa ensi keväänä Suomea Euroviisuissa edustava Saara Aalto.

VOF-valmentajina tulevalla kaudelle vaikuttavat Toni Wirtanen, Anna Puu, Redrama ja Olli Lindholm.

Ääni ratkaisee –jaksot alkavat 5. tammikuuta ja jatkuvat 23. helmikuuta saakka.