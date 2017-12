MÃ¤ntyharjun kirkonkylÃ¤n historiallinen lÃ¤hde sai kannen – vesi on kaikkien kÃ¤ytÃ¶ssÃ¤

Mäntyharjun kirkonkylällä Tervaniemessä ammoisista ajoista käytössä ollut lähde on saanut päälleen viimein katon. Mäntyharjun kunta kattoi vedenottopaikan sen jälkeen, kun risuttunut lähdemaisema raivattiin talkoovoimin ylimääräisestä kasvillisuudesta. Lähteellä on historiallista arvoa, sillä se on ollut alueen asukkaille tärkeä puhtaan veden saantipaikka.

Esimerkiksi Domanderin talossa toiminut kirkonkylän apteekki haki vetensä juuri samaisesta lähteestä, kertoo vesihuollon johtajana vuoteen 1994 toiminut Jorma Mäkinen.

Lähteen heikkoon tilaan herättiin toissa kesänä. Lopulta paikallinen kylätoimikunta ryhtyi talkoisiin risuttuneen ilmeen siistimiseksi. Mukaan houkuteltiin myös kunta, joka suostui rakentamaan lähteelle kannen. Kunta putsaa lähikuukausina lähteen pohjan sinne vuosien varrella kertyneistä lehdistä ja muusta kasvillisuudesta.

– Lähde oli myös yksi vaihtoehto kunnan varavesilähteeksi 1980-luvulla, Mäkinen paljastaa.

