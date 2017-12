Eijasta tuli pomo – työnantajamalli huolestuttaa vammaisten järjestökenttää

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Essotelle on merkinnyt vammaisten elämässä isoa muutosta.

Monet niistä vammaisista, jotka ovat oikeutettuja henkilökohtaiseen avustajaan, ovat nyt avustajiensa työnantajia.

Essoten kunnissa yleistyi niin sanottu työnantajamalli sen jälkeen kun Essote irtisanoi ostopalvelusopimuksen MedGroupin kanssa 12. joulukuuta.

Työnantajamallissa vammaiset solmivat työsuhteen avustajiinsa. Siten heillä on myös työnantajien lakisääteiset velvollisuudet, kuten tapaturmavakuutuksen ottaminen sekä työterveyshuollon järjestäminen avustajille. Samoin heidän tehtävänään on laatia tuntilistat avustajilleen.

Useimmat henkilökohtaisista avustajista Mäntyharjulla ovat tähän mennessä olleet työsuhteessa avustajia työllistävään Med Group-yhtiöön.

– Miten kehitysvammaiset, jotka eivät kommunikoi suullisesti, voivat toimia työnantajina, ihmettelee puheenjohtaja Leena Pekkanen Mäntyharjun ja Pertunmaan Kehitysvammaisten Tuki-yhdistyksestä.

Omaisten ja läheisten huoli nousi esiin viime viikolla Mäntyharjulla järjestetyssä tilaisuudessa.

Henkilökohtaisen avun koordinaattori Sirpa Kilposen mukaan vaikeasti vammaiset asuvat yleensä hoivakodeissa, ja he saavat apua työnantajatehtäviensä hoitamiseen hoivakotien henkilöstöltä.

Mallia on perusteltu niin sanotulla työnjohto-oikeudella: vammaisten itsemääräämisoikeus, osallisuus ja omat valinnat toteutuvat heidän ollessaan työnantajan asemassa.

