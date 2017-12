Mäntyharjulle kiitosta – kulttuurityö nousi maakunnan parhaimmistoon

Mäntyharju on saanut Maakunnan parhaat-kunniakirjan esimerkillisestä yhteistyöstä kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Maakunnallinen palkintoraati kiittää kuntaa määrätietoisesta panostuksesta kulttuuriin sekä siitä, että kunta on nähnyt kulttuurin elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä.

Perusteluissa todetaan, että kunta on aktiivinen yhteistyökumppani alueen kansalaistoimijoiden ja yritysten kanssa sekä profiloitunut kulttuurikunnaksi tekemällä pitkäjänteistä yhteistyötä Taidekeskus Salmelan kanssa. Palkitsijoiden mukaan tuorein esimerkki kulttuurimyönteisyydestä ja yhteistyötaidosta on kesällä nähty Katajainen Kansa –purkutalotaide.

Kunniakirjat luovutettiin perjantaina 15. joulukuuta Etelä-Savon maakuntapäivän tapahtumassa Mikkelissä.

Etelä-Savon parhaat -palkinto on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Palkittavien valinta perustuu yleisöltä tulleisiin ehdotuksiin. Tänä vuonna palkittiin myös Miksei Oy:n matkailujohtaja Maisa Häkkinen ja Savonlinnan Aino Ackte -oopperan työryhmä.

Lue lisää torstain 21. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä