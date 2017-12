Pertunmaan saa suurimmat voltit – sähköverkkoa uusitaan miljoonilla

Pertunmaalle rakennetaan ensi kevääseen mennessä uusi 110 kilovoltin sähkölinja. Kyseessä on suurjännitejohto, jonka jännite on suurin Järvi-Suomen Energian verkossa, tiedottaa Järvi-Suomen Energia.

6,4 kilometrin mittaista sähkölinjaa rakennetaan ensi vuoden alusta lähtien Uotilantien varrelta Pertunmaalle.

Samalla Pertunmaalle Pirttiharjun alueelle rakennetaan uusi sähköasema. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Järvi-Suomen Energia kertoo uusivansa Pertunmaan sähköverkkoa yli neljällä miljoonalla eurolla.

Summaan sisältyy keski- ja pienjännitesähköverkon maakaapelointia yhteensä lähes 70 kilometriä tänä ja ensi vuonna, sekä 26 uutta puistomuuntamoa.

