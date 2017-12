MäVi palkitsi voimistelijoitaan – Heidi Rimaila on vuoden juniorivalmentaja

Mäntyharjun Virkistyksen voimistelu- ja tanssijaosto palkitsi toimijoitaan perinteisen joulunäytöksensä yhteydessä. Vuoden voimistelijan titteli meni 10-vuotiaalle Jenna Kokolle.

– Jenna on huippulahjakas ja kehittymissuuntautunut Team Gym -voimistelija, joka on edennyt nopeasti alkeisryhmästä kilparyhmään. Hän keskittyy harjoituksissa olennaiseen ja ottaa hyvällä asenteella valmennusneuvot vastaan. Hän harjoittelee paljon myös kotona ja koulussa. Jennan mielestä Team Gym on hauskaa, koska siellä oppii paljon uutta ja myös vaikeampia temppuja, perustelee VoTan puheenjohtaja Marita Mattila valintaa.

Vuoden juniorivalmentaja on Heidi Rimaila, joka on ohjannut seurassa vuodesta 1997.

VoTan joulunäytöstä valmisteltiin tänä vuonna uudella toimintatavalla, vastuuta kantamassa oli nuorten näytöstyöryhmä.

