Liikuntaraati koolla Pertunmaalla – luvassa yhteisiä lenkkejä ja kirkkovenesoutua

Te toivotte ja minä toteutan toiveenne. Näin Pertunmaan liikunnanohjaaja Tomi Jääskeläinen lupasi ensimmäistä kertaa Pertunmaalla kokoontuneelle ikäihmisten liikuntaraadille. Raati kokoontui Pertunmaalla maanantaina ensimmäistä kertaa.

Sen ideana on kehitellä yhdessä uusia liikkumismuotoja kunnan ikäihmisille. Ja ideoita – niitä totta vie tuli.

– Tehdään retkiä laavuille, paistetaan makkarat ja juodaan nokipannukahvit. Kokeillaan kirkkovenesoutua, mölkkyä, petankkia, kyykkää ja lähdetään keilausreissulle, itsekin aktiiviseksi liikkujaksi tunnustautunut Markus Montin luetteli.

Lisäksi yleisöstä toivottiin yhteisiä muun muassa tuolijumppahetkiä ja geokätköilyrektiä.

Ihan kaikkea tätä Jääskeläinen ei uskaltautunut lupaamaan, mutta mahdollisimman montaa uutta yritetään järjestää. Ja vieläpä maksutta.

Mistäpä moinen yhtäkkinen liikuntapalvelujen lisätarjonta johtuu? Syy piilee valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen-ohjelmassa, johon Pertunmaan kunta on lähtenyt mukaan Etelä-Savon ensimmäisten kuntien joukossa.

– Tarkoituksena on tarjota kotona asuville eläkeläisille uusia liikuntaelämyksiä, jotta elämänlaatu paranee, Jääskeläinen tiivisti.

Taka-ajatuksena on tietenkin saada ihmiset asumaan kotioloissa mahdollisimman pitkään ilman kokopäiväisiä hoivapalveluja.

Tulevan vuoden aikana tarkoituksena on myös kouluttaa ikäihmisistä itsestään liikuntahetkien järjestäjiä. Näin viikoittaiset liikkumistuokiot pyörisivät vapaaehtoisvoimin.

