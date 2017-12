Taidekeskus Salmela myi tänä vuonna yli 41 000 lippua

Mäntyharjulainen Taidekeskus Salmela myi tänä vuonna kesä-elokuun välisenä aikana 41 821 lippua, kertoo Finland Festivalsin tuore tilasto. Luvusta Salmelan myytyjä lippuja on 31 500 ja liput Kouvolan Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon lippuja. Lisäksi lukuun on sisällytetty 417 myytyä kausikorttia, joiden määrä on kerrottu kolmella. 41 821 lipusta siis 1251 on laskennallisia kausikortteja.

– Pidän lukuja hienona saavutuksena. Olemme suomalaisista kuvataidefestivaaleista selvästi suurin, Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala iloitsee.

Salmelassa järjestettiin kesän aikana kahdeksan maksullista ja kuusi ilmaistapahtumaa.

Taidekeskus Salmelan ja Vuohijärven konaiskäyntimäärä oli tilaston mukaan tänä vuonna 43 621 kappaletta.

Salmela on Finland Festivalsin lipunmyyntitilastossa seitsemäntenä. Kärkipaikkaa pitää Ruisrock 105 000 myydyllä lipulla.

Samaisen tilaston mukaan Salmelassa lipun osti viime vuonna 42 764 kävijää. Lisätietoja kävijämäärien tilastoinnista löydät tästä linkistä.

Finland Festivalsin jäsentapahtumien kymmenen suurinta festivaalia vuonna 2017 myytyjen lippujen perusteella:

Ruisrock 105 000 Ilosaarirock 67 000 Pori Jazz 59 759 Helsingin juhlaviikot 54 758 Savonlinnan Oopperajuhlat 49 663 Kotkan Meripäivät/Tall Ship Races Kotka 45 907 Taidekeskus Salmela 41 821 Tuska Open Air Metal Festival 30 448 Kuhmon Kamarimusiikki 28 328 Sodankylän elokuvajuhlat 26 389

Lisätty 20.12.2017 kello 11:13: Tuomas Hoikkalan kommentit ja lisätty tiedot Salmelan ja Vuohijärven myytyjen lippujen jakautumisesta.