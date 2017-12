Essote vahvisti perhepalveluja – ensimmäinen perheterapeutti aloitti työt

Perheterapeutti Hilkka Aurinko tuli marraskuun alussa vahvistamaan Essoten perhepalveluja Mäntyharjulla ja Pertunmaalla.

Perhepalveluissa työskentelee tällä hetkellä myös neuvolapsykologi ja psykologiharjoittelija, minkä lisäksi perheohjaajia on yhteensä kolme neuvola- ja sosiaalipalveluissa.

Joukkue on laajempi kuin vuosiin, sillä perheille halutaan tarjota varhaista tukea matalalla kynnyksellä, kaikissa Essoten kunnissa.

– Lasten ja nuorten pahoinvointiin on puututtu valtakunnallisesti. Varhaiseen tukeen kannattaa panostaa, koska se tuottaa tulosta pidemmällä aikavälillä, sanoo Aurinko.

Häneen voi ottaa yhteyttä joko suoraan tai pyytää tapaamista neuvolan, kouluterveydenhuollon tai sosiaalitoimen kautta. Lähetteitä ei tarvita.

Tavallisimmin perheterapeutin luokse tullaan lasten käytöshäiriöiden takia.

Niiden taustalta voi löytyä neuropsykiatrisia ongelmia. Selittäjänä voi olla myös vanhempien tulehtuneet välit, jotka heijastuvat lapsiin.

Tilanteet perheissä kärjistyvät helposti juhlapyhien ja lomien aikaan. Odotukset ja todellisuus törmäilevät, kun vapaa-aikaa kokoonnutaan viettämään saman katon alle.

Erityisesti joulun ajalle Auringolla on yksi neuvo:

– Rakkaus kantaa yli, jos ihmiset jaksaisivat hiljentyä ja kestää ahdistusta.

Lue lisää torstain 21. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä