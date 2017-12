Mäntyharjun työttömyys tipahti alimmilleen koko Etelä-Savossa – kehitykselle on useita syitä

Mäntyharjun työttömyys on tippunut alimmilleen Etelä-Savossa, kertoo ely-keskuksen tuore tilasto.

Mäntyharjussa työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 9,3 prosenttia. Työvoimaa kunnassa on 2504 ihmistä, eli heistä työttöminä oli 233 henkilöä. Mäntyharju on napannut työttömyystilaston ykkössijan Juvalta, jossa työttömyysprosentti oli viime kuun lopussa 9,6.

Ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ely-keskuksesta sanoo, että Mäntyharjun hyvälle tilastokehitykselle on kaksi syytä. Ensiksikin moni ihminen on eläköitynyt työttömyydestä. Toinen tärkeä syy on, että ihmiset ovat saaneet oikeasti töitä.

– Puolet työllistyneistä (noin 70) on saanut varmasti töitä, Toijonen sanoo.

Mäntyharjun kunnan työnetsijä Virpi Maaranen sanoo, että parantuneissa tilastoissa näkyy kunnan tekemä työpajatoiminta. Se on auttanut paitsi iäkkäämpiä pitkäaikaistyöttömiä, myös nuoria. Esimerkiksi viime vuoden marraskuussa työttömiä alle 20-vuotiaita oli 13 kappaletta. Nyt heitä ei näy tilastoissa yhtäkään.

Alle 25-vuotiaiden kohdalla työttömiä oli 41 ja nyt heitä on 27. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut 141:stä 80:een.

– Osa on mukana pajatoiminnassa ja osa on saanut töitä. Myös opiskelu on lisääntynyt, Maaranen luettelee.

Maaranen myös kertoo, että osa viime vuonna työttömyystilastoissa mukana olleista on eläköitynyt tänä vuonna voimaan tulleen niin sanotun Lex Lindström -lain myötä. Se on mahdollistanut pitkäaikaistyöttömille uuden eläketuen hakemisen.

– En näe, että olisimme tehneet mitään temppuja, vaan olemme yrittäneet vastata mahdollisimman hyvin ihmisten tarpeisiin, Maaranen toteaa.