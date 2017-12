Ensin lupa, sitten tupa, muistuttaa rakennusvalvonta

Mäntyharjulla on tänäkin vuonna selvitetty tai selvitettävänä kymmenkunta tapausta, joissa on rakennettu ilman lupaa.

– Maankäyttö- ja rakennuslain 125 pykälässä sanotaan, että rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, lukee lakia rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri.

Harvinaisempaa on, että jo rakennetulle rakennukselle olisi käsitelty poikkeuslupaa. Mäntyharjun rakennuslautakunta myönsi Woikoski Oy:lle poikkeamisluvan viime viikolla. Luvan kohde, huvilan laajennus oli valmistunut jo marraskuussa.

Laajennus valmistui vastoin kunnan rakennusjärjestystä liian lähelle rantaviivaa. Rakentamiseen oli ryhdytty heinäkuussa ilman rakennuslupaa.

