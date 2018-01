Kuortin ABC pelasti Pertunmaan – tontin hinta vei liikenneaseman Mäntyharjulta

Torstai, maaliskuun 16. vuonna 2000. Pertunmaan ABC-liikenneasema on avannut virallisesti ovensa. Oikeasti asema jouduttiin avaamaan hätäpäissään kaksi päivää aikaisemmin tiistaina. Länsi-Savoon oli nimittäin lipsahtanut jo tiistaina torstaiksi tarkoitettu avajaisilmoitus.

– Heräsin aamulla ja soitin lehden luettuani puoli kuudelta silloiselle kaupalliselle johtajalle Jouko Vuotille. Käänsimme Mikkelin Prismaan tulevat tavararekat kohti Kuorttia, että saamme kaupan auki, marketkaupan johtaja Iiro Siponen kertaa.

Alun perin Suomen ensimmäisen nykymuotoisen ABC-aseman ei pitänyt sijaita Kuortissa. Osuuskauppa Suur-Savo kaavaili asemalle paikkaa Mikkelin ja Savonlinnan läheisyydestä. Lopulta aseman paikkaa ryhdyttiin etsimään Viitostien varrelta. Kuortti ei ollut silloinkaan ykkösvaihtoehto. Yhtenä vaihtoehtona oli, että asema olisi noussut naapuriosuuskaupan puolelle Heinolan Tähtihovin kohdalle.

Etelä-Savon puolella aakkosasemaa kaavailtiin erityisesti Vihantasalmen luonnonkauniisiin maisemiin nykyisen Nesteen huoltoaseman paikalle.

–Vihantasalmi oli viehättävä paikka puusiltoineen ja hyvine tieyhteyksine, muistelee Osuuskauppa Suur-Savon silloinen toimitusjohtaja Leo Laukkanen.

Mäntyharjussa Osuuskaupan kosiskelut osuivat samaan aikaan Vihantasalmen seudun kehitystyön kanssa. Kunnassa oltiin aiemmin perustettu jopa oma yhtiö ”matkailurysän” perustamiseksi Vihantasalmen maisemiin.

Alueesta oli tarkoitus tehdä ”Etelä-Savon portti” ja sisäänheittoalue maakunnan matkailuun.

– Meillä oli jo arkkitehtipiirrokset valmiina turistirysän rakentamiseksi. Osuuskauppa etsi samaan aikaan paikkaa ABC:n toteutukselle, muistelee Mäntyharjun silloinen elinkeinoasiamies Kyösti Lempiäinen.

Leo Laukkanen paljastaa, että ABC:n rakentaminen Vihantasalmelle kaatui tontin ja sen sisältäneen Nesteen liikenneaseman liian suureen pyyntihintaan. Laukkasen mukaan tontista pyydetty summa oli ”samaa luokkaa” kuin Kuortin liikenneaseman lopulliset kustannukset, eli 10-15 miljoonaa markkaa.

– Mäntyharjun kunnan ihmiset eivät ymmärtäneet, millainen imupaikka liikenneasemasta lopulta tulee. Pelkkä tontin lähtöhinta oli niin korkea, että hanke kaatui siihen, Laukkanen kertaa.

Kyösti Lempiäisen mukaan Osuuskaupan kanssa Vihantasalmen tontista neuvotteli jo edesmennyt liikemies Antero Nissinen. Lempiäisen mukaan kunnalla ei ollut mahdollisuutta mennä väliin kahden yhtiön välisiin tonttineuvotteluihin.

– Kunnalla ei ollut mitään roolia ABC-kysymyksessä, sillä kunta ei tonttia omistanut. Se oli kahden yksityisen yrityksen välinen neuvottelu, jossa me (kunta) olimme tiernapojan asemassa. Pystyimme antamaan ainoastaan henkistä tukea, mutta rahaa emme olisi voineet tarjota missään nimessä, Lempiäinen painottaa.

Kariutuneiden neuvottelujen jälkeen Osuuskauppa käänsikin katseen vahvasti Kuorttiin. Leo Laukkasen mukaan aseman toteutumisen kannalta tärkeimmässä asemassa oli asema-alueen maat omistanut Matti Lahtinen.

– Hän oli hyvin ratkaiseva henkilö aseman toteutumisen kannalta. Epäilimme aluksi, lähteekö hän myymään aluetta, sillä hänellä ei ollut valtavan isoa tonttia, Laukkanen sanoo.

Lahtinen kertoo itse olleensa alusta lähtien suopea tontin myymiselle. Karjatilaa lähistöllä pitänyt maatalousyrittäjä muistelee, että hänelle liikenneasemaa merkittävämpi muutos oli Viitostien tielinjaus, joka vei peltoja usean hehtaarin alalta.

– ABC tuli metsään, eikä sillä ollut niin isoa merkitystä. Kyllä ne asiat (maakaupat) toki hirvittivät, sillä kyseessä olivat isot taloudelliset asiat, Lahtinen sanoo.

Tonttihintaa Lahtinen ei halua paljastaa, mutta sen voi olettaa olevan reilusti Vihantasalmen pyyntisummaa alhaisempi.

– Ehkä siitä olisi voinut enemmänkin saada, mutta hyvin nuo rahat ovat riittäneet, Lahtinen naurahtaa.

Leo Laukkanen muistuttaa, että Osuuskaupan suurhankkeelle löytyi epäilijöitä niin omista kuin muistakin. Jopa Alko kieltäytyi avaamasta myymäläänsä Kuorttiin, vaikka sille oli piirretty liikenneasemalle oma soppinsa.

– Alko perui tulonsa loppumetreillä. He huomasivat kyllä virheensä nopeasti, mutta siitä tuli oli heille kova hinta. Edellytin, että jos he haluavat tulla Kuorttiin, heidän on tultava sen lisäksi kahteen muuhun Suur-Savon Osuukaupan paikkaan, Laukkanen kertoo.

Mutta miltä Kuortti ja Pertunmaa näyttäisivät ilman ABC-asemaa? Tyystin erilaiselta, uskoo vuodesta 1997 Pertunmaan kunnanvaltuustoa johtanut Jari Leppä (kesk.).

– Ei meille sellaista palvelualuetta olisi siihen syntynyt, ainakaan samassa aikataulussa. Pitäisin aluetta ilman asemaa hyvin paljon hiljaisempana. Se on äärimmäisen tärkeä asia myös koko Pertunmaan työpaikkojen kannalta, Leppä painottaa.

Entäpä Mäntyharju? Kannattaako kunnassa enää edes haaveilla isommasta taukopaikasta Viitostien varrella? Monessa mukana olleen Kyösti Lempiäisen mielestä ei.

– Ei missään tapauksessa. Tienvarsikansa on menossa pisteestä a pisteeseen b. Nälkä ja kahvinjano heillä saattaa olla, mutta ei muuta. Kuortti on saavuttanut asemansa ja Vihantasalmi pysyy mukana hyvällä ruualla ja nykyisilläkin palveluilla, Lempiäinen päättää.

Juttu on julkaistu Pitäjänuutisten viime vuoden viimeisessä numerossa 29.12.2017.