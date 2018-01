Eila Tuovinen kasvoi auttajaksi

Jokainen ihminen on arvokas. Tämän opin mäntyharjulainen Eila Tuovinen sai lapsena kotonaan Nurmaalla.

Sodan jälkeen myös Nurmaan kylällä liikkui paljon köyhiä kiertolaisia ja muuta puutteenalaista väkeä. Sosiaaliturvaa ei ollut, mutta auttavia käsiä sitäkin enemmän.

– Eräs vanha mustalaismies sanoi, ettei tule sisälle koska lapset säikähtäisivät, mutta jos palan leipää saisi pihalle. Katselimme veljeni kanssa ikkunasta, kun äiti vei leipää miehelle.

Tuovinen muistaa hyvin, kuinka sodan jälkeen ihmiset auttoivat toisiaan ja tekivät talkoilla töitä.

– Kotejakin rakennettiin yhdessä. Se oli sellainen malli.

Eila Tuovinen on toteuttanut auttamisen mallia koko ikänsä.

Joulukuussa hän sai Mäntyharjun Vammaisneuvoston Härkin-palkinnon työstään vammaisten hyväksi. Vammaisneuvosto on antanut vuosittain Härkin-tunnustuksen vuodesta 1984 alkaen.

