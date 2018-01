Pertunmaan Kuortissa sijaitsevan Autonomi-Kuortti -liikkeen pihasta on anastettu useita kymmeniä autonrenkaita. Kateissa on 15-20 rengassarjaa. Renkaat olivat liikkeen pihalla lukitussa kontissa kausisäilytyksessä. Autonomi-Kuortti sijaitsee Mäyrätiellä.Varkaus on tapahtunut joulukuun puolenvälin ja joulun välisenä aikana.

Poliisi pyytää asiasta vihjeitä vihjepuhelimeen 02954 15232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.