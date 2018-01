Mäntyharjulaista väriä Tähtiartisti-kilpailussa – Kirsi lauloi tiensä finaaliin

Mäntyharjulainen Kirsi Häkkänen on laulanut tiensä Tähtiartisti-kilpailun finaaliin. Loppukilpailu käydään helmikuun toisena viikonloppuna Leppävirralla.

Häkkänen osallistuu Kuningatar-sarjaan kilpailussa, jonka muut sarjat ovat ikäryhmittäin Kuningas-, Ruhtinas- ja Kreivi-sarjat miehille, sekä Ruhtinatar- ja Kreivitär-sarjat naisille.

Häkkäsen menestys alkoi heinäkuussa Ristiinassa järjestetyissä alkukarsinnoissa, mistä hänet kutsuttiin semifinaaliin Hattulan Petäykseen.

Hattulasta karsiutui yleisön ja tuomariston äänillä 15 laulajaa finaaliin, joka sekin on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa 9. helmikuuta Häkkänen aikoo laulaa Anna Puun tunnetuksi tekemän laulun C´est la vie.

– Se on jo voitto, jos pääsen laulamaan 10. helmikuuta. Ei tässä ole mitään menetettävää, kertoo Häkkänen.

Kilpailun voittaja saa palkinnokseen levytyssopimuksen.

Lue lisää torstain 4. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä