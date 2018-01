Mäntyharju tutkii koulukyytinsä – kilometrit ja vaarat selvitetään

Mäntyharjun sivistyslautakunta ryhtyy tarkistamaan koulukuljetuksissa käytettäviä perusteita.

Nyt voimassa olevat kriteerit kuljetusten myöntämiselle ovat vuodelta 2012. Esikoululaisille kuljetus järjestetään, jos matkaa kouluun on enemmän kuin kaksi kilometriä. Ykkös- ja kakkosluokkalaisille raja on kolme kilometriä ja tätä vanhemmille oppilaille viisi kilometriä.

Kuljetus on mahdollista saada myös, jos matka on vaarallinen tai lääkärin lausunnon mukaan vaikea tai rasittava.

Vaarallisuuden arvioinnissa kunta käyttää valtakunnallista tietokoneohjelmaa. Tätä Koululiitu-ohjelmaa käyttää Suomessa 130 kuntaa ja se on laskentamenetelmä, joka arvioi riskejä tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella.

Nyt sivistyslautakunta haluaa arvioida muun muassa sitä, ovatko ohjelman perusteet ajan tasalla. Arvioinnin apuna käytetään asiantuntijoita.

Tarkastelun taustalla on oppilaan huoltajan tekemä valitus.

Mäntyharju järjestää kuluvana lukuvuonna koulukuljetuksen 196:lle peruskoulun oppilaalle ja noin 50:lle lukiolaiselle.