Kangasala vaihtui Zürichiin – Tiiamari palloilee Mestarien liigassa

Mäntyharjun Virkistyksen lentopallokasvatti Tiiamari Sievänen, 23, pelasi kuusi kautta kotimaisella liigatasolla ja saavutti kaksi SM-hopeaa.

Tänä vuonna libero Sieväsen nimeä on ollut turha etsiä teksti-tv:ltä sarjan vastaanottoprosenttien kärkinaisten joukosta.

Minne katosit kotimaisesta liigasta, Tiiamari Sievänen?

– Zürichiin pelaamaan Sveitsin pääsarjaa, perinteiseen kovatasoiseen seuraan ihan Euroopankin mittasuhteilla. Volero Zürich on seuran nimi.

Miten yhteys zürichiläisseuraan löytyi?

– Viime kaudella LP Kangasalalla oli belgialainen valmentaja, entinen huippupeluri. Sillä yhteydellä pääsin kesällä Sveitsiin viiden viikon leirille, jossa oli paljon pelaajia ympäri Eurooppaa ja muutamia kuubalaisiakin. Kaikki olivat erään agenttitoimiston listoilla. Valmentajat halusivat minut sieltä tänne.

Miten harjoittelu ja pelit poikkeavat siitä, mihin olit Suomessa tottunut?

– Tietty harjoittelussa on se, että täällä on kovatasoisempaa tekemistä. Meillä on nuoriakin pelaajia, mutta myös vanhempia kokeneempia tähtiä. Kun kaikki ovat ammattilaisia, välillä tuntuu, että tästä puuttuu joiltain hauskuus. Suomessa kun kukaan ei pelaa rahan takia, siellä iloisuus näkyy. Seuran puolesta tulee painetta siitä, että tulosta pitää syntyä.

Mitä suomalaisia tapoja olet opettanut joukkuekavereillesi ja mitä tapoja oppinut heiltä?

– Saan ihmetyksen aiheita siitä, että välillä Klotenin hallilla harjoitellessamme olen ainoa, joka käyttää turvavyötä takapenkilläkin istuessa. Sitäkin ihmetellään, miten voin kävellä edes muutaman sata metriä, vaikka ulkona on lähes nollan asteen keli.

Lue lisää torstain 4. joulukuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä