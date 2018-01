Mäntyharjun markkinointipäälliköksi haki 19 – valinta selvinnee parin viikon päästä

Mäntyharjun markkinointipäällikön paikkaa tavoittelee 19 hakijaa. Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsek hakee kunnalle uutta markkinointijohtajaa, sillä tällä hetkellä työtä tekevä Olli Marjalaakso siirtyy mikkeliläisyritys Oioi Collectiven myynti- ja markkinontijohtajaksi.

Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsekin toimitusjohtaja ja kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että paikkaa hakeneista 14 täyttää tehtävän koulutusvaatimukset.

– Siellä on 4–8 varteenotettavan koulutuksen ja työkokemuksen omaavaa hakijaa. Mukana on muun muassa viestintäalan ammattilaisia, mikä on kiinnostava asia, Ollikainen kuvaa.

Ollikainen esittää tänään torstaina kokoontuvalle Mäsekin hallitukselle, että tehtävään haastatellaan neljää hakijaa.

Tarkoituksena on, että haastattelut tehtäisiin ensi viikon aikana. Uuden markkinointipäällikön nimen pitäisi olla selvillä viimeistään parin viikon päästä.

Mäntyharju ei kerro markkinointipäällikön paikkaa hakeneiden henkilöiden nimiä julkisuuteen. Myöskään haastatteluihin valittujen nimiä ei kerrota ulospäin.

Nimien kertomatta jättäminen on mahdollista, sillä markkinointipäällikkö työskentelee kunnan elinkeinoyhtiö Mäsekin palkkalistoilla.

Toisin kuin julkisyhteisöjen, osakeyhtiöiden ei tarvitse kertoa hakijoiden nimiä julkisuuteen.

– Mukana on muutamia potentiaalisia hakijoita, jotka työskentelevät yksityisellä sektorilla eivätkä halua nimeään julkisuuteen. Mielestäni sitä toivetta pitää kunnoittaa, Ollikainen perustelee.