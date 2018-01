Väärinkäsityksiä poikineen – timanttista farssia Mäntyharjulla

Jos olette eronnut, kuinka vaimonne on edelleen vaimonne?

Tätä kysyy varas Angelo Tornati Dario Fon näytelmässä Kaikki vorot eivät tule varkaisiin.

Kysymyksiä sinkoilee moniin suuntiin, kun seitsemän henkilöä pyörittää näyttämöllä salarakkaiden soppaa, jonka rinnalla Kauniit ja rohkeat jää kirkkaasti toiseksi.

Tässä farssissa kaikki rimpuilevat valheiden, salaisuuksien ja väärinkäsityksien verkossa – mutta kenellä onkaan korkein moraali?

Mäntyharjun näytelmäkerho valmisti mehevän farssin talvinäytelmäkseen, jonka ensi-ilta on ensi lauantaina.

Italialainen Dario Fo (1926-2016) kirjoitti yhteiskuntakriittisiä ja satiirisia näytelmiä. Hänen kerrotaan joutuneen uhatuksi arvostelustaan esimerkiksi katolista kirkkoa, lahjontaa ja korruptiota kohtaan.

Kaikki vorot eivät tule varkaisiin-näytelmässä tällainen kritiikki jää vähemmälle, vaikka paavin valokuvallakin on paikkansa. Sen sijaan suurennuslasin alla on ihmisten kaksinaismoralismi.

– Kuka on vähemmän rikollinen ja millä tavalla? kysyy ohjaaja Pertti Lahti.

