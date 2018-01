Mäntyharjulaishevoset Toto76-voittoihin – Ranch Kellylle talvimalja

Pulkan Tallin Mr Hot Shot lunasti odotukset Kuopiossa joulun aatonaaton raveissa voittaen niukasti lähdön toisen mäntyharjulaisedustajan Ranch Kellyn äärimmäisen tiukassa loppusuoran kamppailussa.

Ranch Kelly palasi tositoimiin kolmen kuukauden kisatauolta rattaillaan Tommi Kylliäinen. Parivaljakko otti lähdön varman päälle ja jäivät takajoukkoihin, kuten myös takarivistä matkaan lähtenyt Mr Hot Shot ohjastajanaan Santtu Raitala. Viimeisellä takasuoralla mäntyharjulaishevoset lähtivät porukalla kolmannen radan kiertoon. Maalisuoraa molemmat kirivät vahvasti ja aivan kalkkiviivoilla Mr Hot Shot kurotti Ranch Kellyn ohi kiittäen hyvästä vetoavusta. Hevosen omistaja Veijo Pulkka on tyytyväinen viime vuonna ostamaansa hevoseen.

– Mr Hot Shot on hyväkapasiteettinen hevonen ja odotan sen kehittyvän vielä. Ensi kesä tulee näyttämään paljon. Ruuna omaa hyvän fysiikan ja sillä on hyvä juoksupää, se tulee aina loppuun asti. Loppusuoralla hevonen osaa ottaa hienon spurtin. Etsin aikanaan valmista kisahevosta ja Mr Hot Shotin löysin Ruotsista. Hevonen on valmennuksessa Kati Lindsbergillä Lehtimäellä, kertoo Pulkka.

Kelly’s Teamin Ranch Kelly puolestaan kirkasti hopeasijansa seuraavassa startissaan, korkaten Vermon Talvimaljan Loppiaisena. Ohjaksiin palasi kerran aiemmin Kellyä ajanut Hannu Torvinen.

Tamma jäi lähtökiihdytyksessä kolmannelle radalle, mutta Torvinen teki rohkean ratkaisun ajaen suoraan johtavan Bret Bokon rinnalle, niin sanotulle kuoleman paikalle. Pitkästä lähtökiihdytyksestä huolimatta Ranch Kelly punnersi loppusuoralla voittoon ohi Bret Bokon.

Hevosen valmentaja Anne Luttinen kertoi, ettei osannut odottaa aivan näin hienoa esitystä. Tauon jälkeinen Kuopion paluustartti kertoi kyllä hevosen olevan kunnossa, mutta Talvimaljassa myös vastus koveni. Tauon syynä olivat kaksi epäonnistunutta starttia, joiden jälkeen hevosta hieman tutkittiin ja sen selkää hoidettiin. Mitään isompaa vikaa tammasta ei kuitenkaan löytynyt.

