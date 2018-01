Työrukkaset uusin käsiin – isännöitsijä vaihtuu Pertunmaalla

Valtaosa taloyhtiöistä on vaihtanut isännöitsijää vuoden alkajaisiksi Pertunmaalla, kun yli 20 vuotta yhtiöitä palvellut Riitta Salminen on jäämässä eläkkeelle.

Hänen yrityksestään, Pertunmaan Tili ja Isännöinnistä ovat isännöintivastuut siirtymässä Sari Hutri-Lehtolalle. Salminen palvelee vielä pitkäaikaisia kirjanpitoasiakkaitaan, tosin uudessa työhuoneessa kunnantalon alakerrassa.

Sari Hutri-Lehtolan yritys IsSari Oy hoitaa jatkossa yhteensä parinkymmmenen taloyhtiön asioita Kuortissa ja kirkonkylän taajamassa. Niissä on huoneistoja 155.

– Kun mukaan lasketaan taloyhtiöt Heinolassa, näillä harteilla on noin 450 kotia, nauraa Hutri-Lehtola.

Hutri-Lehtolalla on ollut IsSari Oy-yritys Heinolassa viiden vuoden ajan.

Isännöinnin lisäksi sen toimialaa on kiinteistöjen vuokraus ja Hutri-Lehtolalla on laillistetun vuokravälittäjän pätevyys.

Hutri-Lehtola näkee isännöitsijän roolin ennen kaikkea asukkaiden työrukkasena ja juoksupoikana. Hän korostaa tiedon kulun tärkeyttä tehtävänsä hoidossa.

– Samasta asiasta puhuvat isännöitsijät kautta maan: Tietoa ei ole koskaan liikaa. Olisi hyvä jos meille kerrottaisiin pienistäkin remonteista, vahingoista ja asukkaiden vaihtumisesta.

