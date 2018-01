Ensimmäinen halli lähes täysi – Kaupinkankaalle odotellaan seuraavaa yritystä

Mäntyharjun Kaupinkankaan uudella teollisuusalueella toimii tällä hetkellä kolme yritystä. Lisääkin mahtuisi ja kunta onkin houkutellut alueelle viime vuosina aktiivisesti uusia tulijoita.

Jos asiat loksahtavat kohdilleen, alueella toimii lähitulevaisuudessa neljäskin yritys. Kunta on käynyt kulisseissa keskusteluja uuden varteenotettavan yrityksen kanssa.

Käytännössä uuden yrityksen tulo Kaupinkankaalle tarkoittaisi sitä, että kunnan omistama kiinteistöyhtiö Nokiantie 19 rakentaisi yritystä varten uuden teollisuushallin nykyisen viereen.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen on vaitonainen kunnan ja yrityksen välisistä neuvotteluista. Hän kuitenkin myöntää, että keskusteluja on käyty.

Yritysasiamies Raili Pallonen Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitysyhtiö Mäsek Oy:stä on melko tyytyväinen Kaupinkankaan yritystilanteeseen.

Alkuperäiset suunnitelmat alueen vetovoimasta olivat toki suurempia, mutta toisaalta tyhjää tilaa on tällä hetkellä ainoastaan 90 neliötä.

Kunnalle yritystilojen tarjoaminen on tasapainoilua lainsäädännön kanssa. Markkinahintaa edullisempien tilojen vuokraus tai myynti on Euroopan unionin kilpailulainsäädännön vastaista toimntaa.

Aika on muuttunut esimerkiksi siitä, kun kunnat takasivat yrityksien isoriskisiä lainoja. Nykyisin kunnat kutsuvat olevansa lähinnä yritystoiminnan ”mahdollistajia”.

