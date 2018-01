Ratkaisu senioriasumiseen: Tuolihissi vie ja tuo portaikoissa

Sen nimi on Stannah ja se on Varpu Partosen henkilökohtainen hissi. Hissinsä avulla Partonen pääsee selkävaivaisenakin ja ostoskassien kanssa kotiinsa Pyhävedentiellä.

Kyseessä on tiettävästi kolmas tuolihissi, joka on asennettu mäntyharjulaiseen asunto-osakeyhtiöön.

Ensimmäiset hankki Keskiväli Oy Sairaalantie 2:n kerrostaloon tilanteessa, jossa Mäntyharjulla oli pulaa vanhuksille sopivista asunnoista.

Asunto Oy Keskivälin asunnoissa asuu runsaasti ikäihmisiä, joten yhtiössä on selvitelty erilaisia hissiratkaisuja. Toistaiseksi ne eivät ole saavuttaneet suosiota

– Moni iäkkäistä päätyy kotiin jäämiseen sijasta kuitenkin muihin asumisratkaisuihin, arvelee Punavaara.

– On ihan ymmärrettävää, ettei taloyhtiö halua hissiä varsinkaan silloin, jos yhtiöön on tulossa kalliita remontteja.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA voi myöntää taloyhtiöille esteettömyysavustusta porrashissien rakentamiseen.

Avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Lue lisää torstain 11. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä