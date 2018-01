Läskipyörille oma talvireitti

Mäntyharjun talviliikuntamahdollisuudet ovat jälleen kohentuneet, kun Kirkonkylään Pappilanniemen ja Pöydänpäänniemen alueille on tampattu noin kuuden kilometrin väylä kävelijöiden ja maastopyöräilijöiden käyttöön. Käytännössä pyöräily talvisella reitillä onnistuu parhaiten leveärenkaisilla fatbike-pyörillä eli läskipyörillä.

Iso-Pappilan takaa lähtevä reitti on tuttu monille liikkujille ja lenkkeilijät sekä koiranulkoiluttajat ovat käyttäneet sitä tähän saakkakin talvisin. Nyt reitti on kuitenkin ajettu moottorikelkoilla sellaiseksi, että siinä pääsee myös pyöräilemään.

– Reitin varrella on myös Nuotioniemen laavu, missä voi pysähtyä vaikka makkaraa paistamaan, sanoo kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

Taajamassa asuvien kävelijöiden ja pyöräilijöiden ei suinkaan tarvitse mennä Kirkonkylälle saakka reitille päästäkseen, vaan sitä voi lähteä kiertämään esimerkiksi päiväkoti Mustikkatassun luota.

