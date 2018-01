Lähiruoka etsii tekijöitään – paikallinen savuliha uhattuna

Paikallisen savulihan valmistus ja myynti on vaakalaudalla sekä Mäntyharjulla että Pertunmaalla.

Myynnissä ovat sekä Mäntyharjun lihansavustamo Miekankoskentien varrella että Toivosen Lihansavustamo Pertunmaalla. Molemmat yritykset ovat savustaneet pääosin mäntyharjulaisen Kuvalan tilan tuottamaa porsaan lihaa.

Mäntyharjun lihansavustamon myynnistä vastaa Mäsek Oy. Yrityspörssin ilmoituksessa hintapyyntö on 220 000 euroa, mikä sisältää savustamon lisäksi myös viereisen omakotitalon kolmen hehtaarin maa-alueella.

Yrittäjä Matti Lappalainen laittoi savustamon myyntiin viime kesän lopulla.

Ilmoitus ei ole poikinut yhteydenottoja, mutta Lappalainen pyrkii jatkamaan vielä ensi kesänä terveytensä niin salliessa.

– Tämä on työläs ala, ja ikää tulee kohta 71 vuotta, hän sanoo.

Toivosen Lihansavustamo on ollut Yrityspörssissä myynnissä vuoden alusta alkaen.

370 000 euroon sisältyy Ruokarenki-myymälä ja käyttövalmiine tiloineen. Tontti Kuortin ABC-aseman vieressä on oma ja lisämaata on mahdollisuus ostaa vierestä.

Raili Toivosen mukaan kyselyjä on tullut pari kappaletta, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään.

