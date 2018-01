Mäntyharjulaislähtöinen Santeri Raatarila luotsaa joensuulaista salibandya takaisin maan huipulle

Niin kauas kuin Santeri Raatarila, 24, muistaa, hän on aina halunnut olla valmentaja.

– Kun muut halusivat olla pihapeleissä Saku Koivuja, minä halusin olla Erkka Westerlund.

Nyt Raatarila luotsaa yhtä maan kaikkien aikojen menestyneitä salibandyseuraa, joensuulaista Josbaa. Takana on määrätietoinen työ ja tukku salibandyliiton koulutuksia sekä liikuntaneuvojan koulutus.

Nuori mäntyharjulainen muutti Etelä-Savosta Pohjois-Karjalan sydänmaille toissa vuonna. Hän sanoo viihtyvänsä karjalaisten keskellä erinomaisesti.

– Ihmiset ovat täällä hyvällä tavalla erilaisia, lupsakoita hyväsydämisiä. Olin yksi aamu lapioimassa autoa lumikasan alta kun tuntematon vanhempi rouvashenkilö tuli yllättäen sanomaan, että menehän sinä painamaan kaasua, niin minä työnnän autoa, Raatarila muistelee.

Joensuu on henkeen ja vereen palloilukaupunki, sillä samoista euroista taistelevat paikalliset koripallo-, pesäpallo-, jääkiekko- ja jalkapallojoukkueet.

Salibandy eli kaupungissa viimeisintä kulta-aikaansa vuosituhannen alkupuolella Raatarilan edeltäjän Antti Ruokosen johdatettua joukkueen viidesti mitaleille.

– Täällä salibandyskenessä on mahtavaa olla mukana, sillä laji saa paljon pastatilaa ja ihmiset ovat kiinnostuneita. Toinen puoli asiassa on tietenkin se, että joensuulaiset ovat lajin suhteen kriittisiä ja menestyshaluisia.

Tällä hetkellä Josba pelaa maan toiseksi korkeinta sarjaa, eli Divaria. Joukkue on kasattu lähes täysin Pohjois-Karjalan kasvateista.

Muokattu 16.1.2018 kello 11.55: Muokattu jutun viimeistä lausetta. Joukkue on kasattu lähes kokonaan pohjoiskarjalaisista pelaajista.