Salmela julkaisi ohjelmansa: Nuoret taiteilijat tarttuvat urheilusankareihin

Taidekeskus Salmelan kesän 2018 taiteilijat on julkaistu. Näyttelyissä ovat tulevana kesänä esillä kuvataiteilijat Juhani Linnovaara, Paavo Pelvo, Susanna Pälviä, Jasmina Ijäs, Enni Kömmistö, Matti Metsämaa, työpari Tuomo Rosenlund ja Johanna Pohjavirta, kuvanveistäjät Arvo Siikamäki, Kimmo Schroderus, Olli Mantere, Johanna Häiväoja ja Mi Kuoppa sekä taidemaalarit Marika Mäkelä, Jan Neva, Antti Hakkarainen, Eeva Vesterinen, Jakke Haapanen, Taneli Stenberg ja Igor Baranov.

Salmelan kesän nuoreksi taiteilijaksi on valittu taidemaalari Antti Hakkarainen (s. 1985). Hän sijoittui Taidekeskus Salmelan nuorten taiteilijoiden kuvataidekilpailussa III. sijalle vuonna 2016.

Kulttuuri ja urheilu kohtaavat Salmelan kesässä. Suomen urheilusankarit -muotokuvakokonaisuus on kunnianosoitus huippu-urheilijoillemme ja niiden toteutuksesta vastaavat Salmelassa esillä olleet lahjakkaat nuoret taiteilijat.

Näyttelykokonaisuudessa ovat mukana ralliautoilija Marcus Grönholm (Topi Ruotsalainen), mäkihyppääjä Matti Nykänen (Henna Pohjola), keihäänheittäjä Tero Pitkämäki (Taneli Stenberg), lumilautailija Enni Rukajärvi (Tiina Suikkanen), jääkiekkoilija Teemu Selänne (Netta Tiitinen), nyrkkeilijä Eva Wahlström (Essi Peltonen) sekä kestävyysjuoksija Lasse Virén (Nana Matikkala). Salmelan kesän jälkeen näyttelykokonaisuus asetetaan esille vuonna 2019 avattavaan uudistuneeseen Urheilumuseoon.

Salmelan puistonäyttämöllä toteutetaan parhaillaan mittavaa laajennushanketta. Tulevana kesänä katetusta katsomosta löytyy yli 1000 istumapaikkaa.

Salmelan kesäkausi avataan 9. kesäkuuta konsertissa, jossa esiintyy Mieskuoro Laulajat kuoronjohtajana Paavo Hyökki ja solistina Mika Pohjonen.



