Yli 300 vetosi Jaalantien puolesta – nimilistat lähtivät tienpitäjälle

Jaalantien (tie 4164) uudelleenpäällystämistä on maanantaihin mennessä vaatinut 352 henkilöä.

Heistä 303 oli kirjoittanut nimensä nettiadressiin. Loput laittoivat nimensä listaan kyläkokouksessa syksyllä, jolloin huoli Jaalantiestä oli kerännyt koululle runsaasti seudun asukkaita.

Mäntyharjun kunnanhallitus yhtyi maanantaina adressin allekirjoittajien kannanottoon. Kunnanhallitus toivoo, että ely-keskuksen liikennevastuualue kävisi kunnan kanssa keskustelua tulevista toimenpiteistä kunnan alueen tieverkolla.

Adressit lähetettiin Pohjois-Savon ely-keskukseen.

– Oleellinen asia olisi se, miten paikalliset ministerit suhtautuvat asiaan. Jos heillä on halua viedä korjaamista eteenpäin, he voivat sen tehdä. Pienempienkin paikkakuntien ministerit ovat saaneet vietyä niissä asioita eteenpäin, uskoo Auvo Hinkkuri.

Nurmaalainen Hinkkuri laati adressin nettiin syksyn kyläkokouksen jälkeen.

Hinkkurin mukaan tien korjaaminen ei ole kiinni rahasta vaan halusta.

– Kunnan virkamiehilläkin on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan, jos se vain tuodaan esille oikeissa yhteyksissä.

