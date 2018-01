Lähes 400 äänesti jo Mäntyharjulla

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkoi vilkkaana Mäntyharjulla. Ääniä annettiin keskiviikkona 387, mikä on 7,4 prosenttia äänioikeutetuista. Heitä on kunnassa 5227.

Yhtenä ensimmäisistä äänesti Pirkko Virolainen palvelukeskus Ruskahovissa, missä vaalitoimikunta järjesti laitosäänestyksen.

92-vuotias Virolainen muisteli äänestäneensä edellisissäkin presidentinvaaleissa.

– Onhan noita resitenttejä nähty. Jonkun pärstään se on uskottava, hän kertoi omasta valinnastaan.

Vaalitoimikunnan puheenjohtaja Heikki Koljonen muistutti Virolaiselle heti alkuun vaalisalaisuudesta:

– Muistathan sitten, että sitä numeroa ei saa sanoa ääneen.

