Tämä auto ei kuulu kenellekään – vai kuuluuko?

Kuortin ja Pertunmaan välisellä tieosuudella on syyskesästä alkaen ollut auto katollaan tien ohessa. Nyt se on hautautumassa lumen alle. Pitäjänuutisten lukija ihmettelee, kenelle kuuluu onnettomuusautojen poistaminen teiden varsilta?

Kysyimme asiaa komisario Juha Uusitalolta Itä-Suomen poliisista.

– Omistajalle pääsääntöisesti. Vastuu siirtyy tienpitäjälle, jos omistaja ei autoa hae. Taajaman ulkopuolella tienpidosta vastaa Pohjois-Savon ely-keskus. Se on jakanut yrittäjille urakoita tien kunnossapidossa, mutta sopimuksissa ei välttämättä ole autojen siirtoa, joten kyllä se elylle kuuluu.

Tavallisesti tieto menee ely-keskukseen poliisin tai pelastuslaitoksen kautta, mutta tässä tapauksessa näin ei ole jostain syystä tapahtunut.

Lue lisää torstain 18. Pitäjänuutisista tai näköislehdestä